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Сегодня, 13:52

Самсонова проиграла итальянке Коччаретто в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

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Людмила Самсонова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила итальянке Элизабетте Коччаретто в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:7 (4:7), 2:6.

Игра продлилась 1 час 40 минут. Россиянка, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, 8 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Коччаретто ни одного эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейка из 7.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Коччаретто встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Даяна Ястремская (Украина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элизабетта Коччаретто (Италия) Людмила Самсонова (Россия, 17) 7:6 (7:4), 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/7/
Теннис
Ролан Гаррос
Людмила Самсонова
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