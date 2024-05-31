Семак рассказал об ожиданиях от финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Конечно, будем смотреть. Это будет накануне нашей игры. Мое предпочтение... Я больше переживал за «Манчестер Сити». В этой игре — посмотрим. Буду смотреть на хороший и качественный футбол. Именно в этой паре у меня нет предпочтений», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В финале Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссиия» и «Реал». Решающий матч пройдет в субботу, 1 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.