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«Зенит» показал, как выглядит лицо Малкома после матча с «Локомотивом»

16:42
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Нападающий «Зенит» Малком получил травму в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

В одном из моментов матчей бразилец упал на газон, а защитник «Локо» Станислав Магкеев не успел избежать контакта и получилось так, что ударил соперника ногой по лицу. Малком не смог доиграть матч и был заменен.

Сейчас футболист уже возобновил тренировки с основой.

«У него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю», — отметил главный тренер питерцев Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-18-sergey-semak-klaudino-gotovitsya-sygrat-s-ufoy-.htm

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Иван Шитик все материалы автора

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