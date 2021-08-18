«Зенит» показал, как выглядит лицо Малкома после матча с «Локомотивом»

Нападающий «Зенит» Малком получил травму в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

В одном из моментов матчей бразилец упал на газон, а защитник «Локо» Станислав Магкеев не успел избежать контакта и получилось так, что ударил соперника ногой по лицу. Малком не смог доиграть матч и был заменен.

Сейчас футболист уже возобновил тренировки с основой.

«У него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю», — отметил главный тренер питерцев Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе.