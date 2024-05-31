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Экс футболист «Боруссии» Бут верит, что дортмундцы победят «Реал» в финале Лиги чемпионов

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Бывший футболист «Боруссии» Владимир Бут оценил шансы дортмундской команды победить «Реал» в финале Лиги чемпионов.

«Мадридцы — фавориты в этом матче, но игра покажет. Надеюсь, Дортмунд выиграет. В финале Лиги Европы «Байер» был явным фаворитом, но победила «Аталанта», все возможно. «Боруссия» шла тоже небольшим фаворитом против «Атлетико» и «ПСЖ». Можно сказать, что в этом году в Лиге чемпионов фортуна на их стороне и, возможно, в финале тоже фарт улыбнется «черно-желтым» цветам. Я думаю, что будет 1:1 в основное время и по пенальти «Боруссия» выиграет», — сказал Бут Metaratings.ru.

«Боруссия» и «Реал» встретятся в финальном матче Лиги чемпионов 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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