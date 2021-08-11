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Руй Витория считает, что за результаты «Спартака» ответственны игроки и тренер

01:05
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Бенфики» (0:2) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что трудности помогают стать сильнее.

— Не боитесь, что по команде будет нанесен психологический удар и что нужно сделать, чтобы избежать его в будущем?

— Понятно, что вылет из Лиги чемпионов неприятен. Нужно анализировать ситуацию. Грустно проигрывать. Но если ты понимаешь, что работаешь хорошо, мы будем думать, что мы все объединены, все будет хорошо. Игроки и тренеры ответственны, несмотря на то, что происходит в клубе. Если мы можем пройти эти ситуации — мы будем сильнее. Нужно восстановиться лучшим образом и возвращаться сильнее в чемпионат.

Напомним, «Спартак» проиграл «Бенфике» и в первом матче (0:2) квалификации Лиги чемпионов и по итогам двух встреч (0:4) закончил выступление в турнире. Красно-белые продолжать играть в Лиге Европы.

Бенфика — Спартак

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Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры