Анализируем данные исследования CIES Football Observatory.

Выше Франции

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг наиболее интенсивных чемпионатов планеты, основанный на данных лаборатории Skill Сorner. В нем представлены 28 лиг, в том числе вторые дивизионы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, а также МЛС и два южноамериканских чемпионата — аргентинская Суперлига и бразильская серия А. Выборка — по итогам сезона-2020/21 (или сезона-2020 там, где система проведения соревнований «весна-осень»).

Методология исследования сложная. Аналитики посчитали для каждой лиги среднюю дистанцию, которую покрывают футболисты за 90 минут, а также число высокоинтенсивных рывков (со скоростью свыше 19,8 км/ч). Ключевой критерий — доля спринтов от всей средней дистанции по лиге. К примеру, если она равна 10 000 метров, а на скорости свыше 19,8 км/ч игроки преодолели 1000, то показатель интенсивности равен 10 процентам.

20 наиболее интенсивных лиг мира. Фото CIES Football Observatory

Самой высокоинтенсивной лигой ожидаемо стала АПЛ (7,82 процента), на третьем месте — испанская ла лига (7,75 процента). А вот между ними оказался высший дивизион Польши — экстракласа (те же 7,75 процента, что в примере).

Чемпионат России занял только 19-е место с долей интенсивности 7,15 процента. Выше РПЛ сразу три вторые лиги — Англии, Испании и Германии. Зато наша премьер-лига стоит выше французской — она лишь на 24-м месте (7,07 процента).

From ??? @premierleague ? to ?? @MLS ??: 2?8? leagues worldwide ranked according to % of distance ran at high intensity ? More exclusive physical data provided by our new partners @SkillCorner in the freshly published @CIES_Football Weekly Post ?? https://t.co/kmK4SuRZyh pic.twitter.com/9x5wLj0GHQ — CIES Football Obs (@CIES_Football) August 16, 2021

«Ростов» — лучший в России

Кроме того, CIES назвала наиболее и наименее интенсивные команды внутри самих чемпионатов. Нет ничего удивительного в том, что в Англии (и во всем мире) чаще всех рывки совершает «Лидс» Марсело Бьельсы — 9,63 процента. А на втором месте среди лучших оказался «Ротерхэм» из английского чемпионшипа (8,80 процента).

В российской премьер-лиге лучшую интенсивность демонстрировал «Ростов». При Валерии Карпине желто-синих отличал энергозатратный прессинг, и это подтверждают цифры CIES — доля интенсивности дончан равна 7,80 процента. К примеру, точно такой же показатель у лучшей команды бундеслиги — «Вольфсбурга».

Самые высокоинтенсивные клубы своих лиг. Фото CIES Football Observatory

Слабейшей по интенсивности командой РПЛ прошлого сезона был «Ротор» — его доля составляет 6,48 процента.

Если же оценивать только дистанцию, покрываемую игроками, то тут РПЛ на 13-м месте (10 033 метра) — между испанской сегундой и высшей лигой Чехии.

Спорная методология

В целом все эти данные любопытны, но какие-то выводы по ним делать сложно. Не секрет, что по числу спринтов наша лига уступает многим другим, на что еще в прошлом году указывали президент РФС Александр Дюков и экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Низкая интенсивность РПЛ считается одной из основных причин неконкурентоспособности наших клубов и сборной в Европе. Косвенно исследование CIES это подтверждает: российские топ-клубы во внутренних турнирах соперничают с командами вроде «Ротора» (интенсивность, напомню, всего 6,48 процента), а в Лиге чемпионов борются за третье место в группе с коллективами вроде «Зальцбурга» (8,24 процента).

Но к методологии тоже есть вопросы. Во-первых, при такой аналитике у лиг с наименьшей средней дистанцией есть преимущество — при равных показателях рывков их доля будет выше. Во-вторых, не оценивается своевременность ускорений. Получается, что можно бездумно бегать по 20 километров в час, но не приносить пользу команде. Представим, что некий фланговый защитник не вовремя ускорился в свободную зону, в этот момент его партнер потерял мяч, и нужно бежать обратно. Интенсивность рывков на этом отрезке у футболиста высочайшая, польза — нулевая.

В-третьих, не совсем ясно, почему для рывка выбрана граница 19,8 км/ч (или 5,5 м/с). В-четвертых, эта методология выделяет лиги с большим числом контратакующих команд (Польша, Чехия, Швейцария), зато отсекает топ-чемпионаты, где тренеры зачастую стараются сохранять единый темп весь матч (Германия, Италия, Франция). Сложно назвать бундеслигу неинтенсивной, но рейтинг указывает именно на это.

В целом подтягивать интенсивность российской лиге надо, однако не стоит отталкиваться от этой аналитики при выборе стратегии улучшения качества футбола в РПЛ.