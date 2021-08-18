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РПЛ — в топ-20 по интенсивности в мире. Что это значит?

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 11:30
Рифат Жемалетдинов и Армин Гигович. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 20 наиболее интенсивных лиг мира. Фото CIES Football Observatory Самые высокоинтенсивные клубы своих лиг. Фото CIES Football Observatory Рифат Жемалетдинов и Кэнто Хасимото. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов и Армин Гигович. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Анализируем данные исследования CIES Football Observatory.
15&nbsp;августа. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Гильерме сбивает Сердара Азмуна.Софья Великая пришла на «Локо» — «Зенит». Но зрелище получилось невеликим

Выше Франции

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг наиболее интенсивных чемпионатов планеты, основанный на данных лаборатории Skill Сorner. В нем представлены 28 лиг, в том числе вторые дивизионы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, а также МЛС и два южноамериканских чемпионата — аргентинская Суперлига и бразильская серия А. Выборка — по итогам сезона-2020/21 (или сезона-2020 там, где система проведения соревнований «весна-осень»).

Методология исследования сложная. Аналитики посчитали для каждой лиги среднюю дистанцию, которую покрывают футболисты за 90 минут, а также число высокоинтенсивных рывков (со скоростью свыше 19,8 км/ч). Ключевой критерий — доля спринтов от всей средней дистанции по лиге. К примеру, если она равна 10 000 метров, а на скорости свыше 19,8 км/ч игроки преодолели 1000, то показатель интенсивности равен 10 процентам.

20 наиболее интенсивных лиг мира. Фото CIES Football Observatory
20 наиболее интенсивных лиг мира. Фото CIES Football Observatory

Самой высокоинтенсивной лигой ожидаемо стала АПЛ (7,82 процента), на третьем месте — испанская ла лига (7,75 процента). А вот между ними оказался высший дивизион Польши — экстракласа (те же 7,75 процента, что в примере).

Чемпионат России занял только 19-е место с долей интенсивности 7,15 процента. Выше РПЛ сразу три вторые лиги — Англии, Испании и Германии. Зато наша премьер-лига стоит выше французской — она лишь на 24-м месте (7,07 процента).

14&nbsp;августа. Ростов-на-Дону. &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:3. Хозяева не&nbsp;смогли одержать первую победу в&nbsp;РПЛ.Семин поменял схему, но все еще без побед. ЦСКА обыграл «Ростов»

«Ростов» — лучший в России

Кроме того, CIES назвала наиболее и наименее интенсивные команды внутри самих чемпионатов. Нет ничего удивительного в том, что в Англии (и во всем мире) чаще всех рывки совершает «Лидс» Марсело Бьельсы — 9,63 процента. А на втором месте среди лучших оказался «Ротерхэм» из английского чемпионшипа (8,80 процента).

В российской премьер-лиге лучшую интенсивность демонстрировал «Ростов». При Валерии Карпине желто-синих отличал энергозатратный прессинг, и это подтверждают цифры CIES — доля интенсивности дончан равна 7,80 процента. К примеру, точно такой же показатель у лучшей команды бундеслиги — «Вольфсбурга».

Самые высокоинтенсивные клубы своих лиг. Фото CIES Football Observatory
Самые высокоинтенсивные клубы своих лиг. Фото CIES Football Observatory

Слабейшей по интенсивности командой РПЛ прошлого сезона был «Ротор» — его доля составляет 6,48 процента.

Если же оценивать только дистанцию, покрываемую игроками, то тут РПЛ на 13-м месте (10 033 метра) — между испанской сегундой и высшей лигой Чехии.

Самюэль Жиго и&nbsp;Малком.Лимит на лимит. Колонка Казакова

Спорная методология

В целом все эти данные любопытны, но какие-то выводы по ним делать сложно. Не секрет, что по числу спринтов наша лига уступает многим другим, на что еще в прошлом году указывали президент РФС Александр Дюков и экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Низкая интенсивность РПЛ считается одной из основных причин неконкурентоспособности наших клубов и сборной в Европе. Косвенно исследование CIES это подтверждает: российские топ-клубы во внутренних турнирах соперничают с командами вроде «Ротора» (интенсивность, напомню, всего 6,48 процента), а в Лиге чемпионов борются за третье место в группе с коллективами вроде «Зальцбурга» (8,24 процента).

Но к методологии тоже есть вопросы. Во-первых, при такой аналитике у лиг с наименьшей средней дистанцией есть преимущество — при равных показателях рывков их доля будет выше. Во-вторых, не оценивается своевременность ускорений. Получается, что можно бездумно бегать по 20 километров в час, но не приносить пользу команде. Представим, что некий фланговый защитник не вовремя ускорился в свободную зону, в этот момент его партнер потерял мяч, и нужно бежать обратно. Интенсивность рывков на этом отрезке у футболиста высочайшая, польза — нулевая.

В-третьих, не совсем ясно, почему для рывка выбрана граница 19,8 км/ч (или 5,5 м/с). В-четвертых, эта методология выделяет лиги с большим числом контратакующих команд (Польша, Чехия, Швейцария), зато отсекает топ-чемпионаты, где тренеры зачастую стараются сохранять единый темп весь матч (Германия, Италия, Франция). Сложно назвать бундеслигу неинтенсивной, но рейтинг указывает именно на это.

В целом подтягивать интенсивность российской лиге надо, однако не стоит отталкиваться от этой аналитики при выборе стратегии улучшения качества футбола в РПЛ.

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Гоша Чернов все материалы автора

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