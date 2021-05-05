«Реал», «Барселону», «Ювентус» и «Милан» могут исключить из еврокубков на два года

Клубам, которые заявили о своем участии в европейской Суперлиге и не сообщили позднее об отказе выступать в турнире, грозит отлучение от еврокубков на два года, сообщает ESPN 5 мая.

Источник указывает, что таких клубов четыре — «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан». Именно им грозят максимальные санкции. При этом УЕФА провел переговоры со всеми клубами, которые планировали участвовать в Суперлиге. Стороны согласились, что они получат менее значительное наказание и публично пообещают отказаться от намерения создать Суперлигу. При этом в УЕФА пока не смогли договориться об этом с «Интером». «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» на это условие согласились.

Также сообщается, что в случае санкций УЕФА может столкнуться с судебным разбирательством. Ранее суд Мадрида принял решение, согласно которому организация не может принимать санкции в отношении участников Суперлиги и исключать их из соревнований. В УЕФА надеются, что все клубы официально откажутся от Суперлиги, после чего проект будет окончательно остановлен.