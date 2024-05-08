Хуммельс признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Боруссия»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). Он забил единственный гол в этой встрече.

«Накрытые удары, перехваты, отборы, выносы и лидерские качества в обороне — плюс гол, конечно же», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Дортмундская команда выиграла и в первом матче (1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».