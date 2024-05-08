Ройс: «Никто не ожидал такого. Это просто невероятно»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и выход в финал турнира.

«Неописуемо. Спустя десяток с лишним лет я снова с «Боруссией» в финале. Усман Дембеле и Ашраф Хакими играли на высочайших скоростях, и нам было тяжело. Как именно мы победили, завтра уже никто не вспомнит и не спросит. Удары в штангу завтра уже значения иметь не будут. Важно, что дортмундская «Боруссия» снова в финале. Никто не ожидал такого. Это просто невероятно», — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».