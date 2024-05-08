Фердинанд: «Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал победу «Боруссии» над «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это достижение. Терзич знает ценность и важность каждого в своей команде. До финала не добраться, если справятся не все до единого. Вся дортмундская команда отыграла на самом высоком уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».