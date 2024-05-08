Заммер: «Считаю успех «Боруссии» подлинным»

Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» Маттиас Заммер прокомментировал выход в финал еврокубка после победы над «ПСЖ».

«Считаю успех дортмундцев подлинным. Всегда говорят о том, что, если хочешь попасть в финал, без удачи не обойтись. Но удачу эту они заслужили. Играли очень страстно», — цитирует пресс-служба УЕФА Заммера.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».