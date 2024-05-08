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Энрике: «Я никогда не разговариваю со своими игроками после матча, но сегодня сделал исключение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе и Луис Энрике.
Фото AFP

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов рассказал, почему поддержал своих игроков.

«Было бы грустно, если бы я не поддержал своих игроков, не поставил себя на передовую. Я беру ответственность за это поражение. Я очень горжусь каждым из моих игроков. Я никогда не разговариваю со своими игроками после матча, но сегодня сделал исключение. Я говорил с каждым индивидуально. Важно не только побеждать, но и уметь проигрывать. Надо знать, как подавать пример детям», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. «Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не вышел
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040502--paris-vs-dortmund/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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