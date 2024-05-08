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Хуммельс: «Почему бы «Боруссии» теперь не выиграть на «Уэмбли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матс Хуммельс.
Фото Reuters

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Он забил в этой встрече один мяч.

«За всю карьеру я слишком редко забивал в Лиге чемпионов — всего-то пять раз. Вот самое время добавить к этому еще один гол. Со второго матча на групповом этапе мы поверили в то, что можем побеждать в каждой игре, и я задумываюсь, почему бы нам теперь не выиграть на «Уэмбли». Сегодня мы постоянно были активны, выдержав очень высокий темп игры и такую атмосферу на стадионе. Таким и стал наш рецепт сегодняшнего», — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. «Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не вышел
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040502--paris-vs-dortmund/
Матс Хуммельс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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