Хуммельс: «Почему бы «Боруссии» теперь не выиграть на «Уэмбли»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Он забил в этой встрече один мяч.

«За всю карьеру я слишком редко забивал в Лиге чемпионов — всего-то пять раз. Вот самое время добавить к этому еще один гол. Со второго матча на групповом этапе мы поверили в то, что можем побеждать в каждой игре, и я задумываюсь, почему бы нам теперь не выиграть на «Уэмбли». Сегодня мы постоянно были активны, выдержав очень высокий темп игры и такую атмосферу на стадионе. Таким и стал наш рецепт сегодняшнего», — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».