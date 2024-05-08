Терзич: «С каждой игрой «Боруссия» крепла и со временем осознала, что способна стать командой, которая удивит в итоге каждого»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Перед первой игрой с ПСВ мы впервые заговорили о том, насколько коротким остается путь до Лондона. Тогда многие воспринимали это с недоумением. В прошлом сезоне мы уступили чемпионский титул дома в последнем туре. Рад, что теперь мы можем дать болельщикам что-то взамен. С каждой игрой мы крепли и со временем осознали, что способны стать командой, которая удивит в итоге каждого. И теперь я очень счастлив быть со своей командой в финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».