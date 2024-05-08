«ПСЖ» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в каркас ворот

«ПСЖ» установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в каркас ворот в течение одного сезона.

Парижане 14 раз попали в штанги и перекладину за один розыгрыш турнира. Также команда Луиса Энрике четыре раза проверила каркас ворот в одном матче плей-офф и шесть раз — за двухматчевый раунд плей-офф. Каждый показатель является рекордным.

Также французский клуб установил рекорд плей-офф Лиги чемпионов по ударам за матч без забитых голов — 30 ударов в ответном матче с дортмундской «Боруссией» (0:1).

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Боруссии» (счет по итогам двух игр — 2:0).