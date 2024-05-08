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Клозе: «Хуммельс и Шлоттербек провели выдающийся матч с «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе отметил игру центральных защитников «Боруссии» — Матса Хуммельса и Нико Шлоттербека — в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (счет после двух матчей — 2:0).

«Оба центральных защитника «Боруссии» провели выдающийся матч. То, как они перехватывали навесы и прострелы — просто великолепно. Рад, что немецкая команда в финале Лиги чемпионов. Надеюсь, что «Бавария» завтра последует примеру «Боруссии», — цитирует Клозе пресс-служба УЕФА.

35-летний Хуммельс забил гол в ответном матче с «ПСЖ» (1:0) и был признан лучшим игроком встречи.

Матс Хуммельс
Мирослав Клозе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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