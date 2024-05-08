Клозе: «Хуммельс и Шлоттербек провели выдающийся матч с «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе отметил игру центральных защитников «Боруссии» — Матса Хуммельса и Нико Шлоттербека — в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (счет после двух матчей — 2:0).

«Оба центральных защитника «Боруссии» провели выдающийся матч. То, как они перехватывали навесы и прострелы — просто великолепно. Рад, что немецкая команда в финале Лиги чемпионов. Надеюсь, что «Бавария» завтра последует примеру «Боруссии», — цитирует Клозе пресс-служба УЕФА.

35-летний Хуммельс забил гол в ответном матче с «ПСЖ» (1:0) и был признан лучшим игроком встречи.