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Лига чемпионов, 1/2 финала «Ман Сити» — «ПСЖ», «Челси» — «Реал»: расписание ответных матчей

21:00
«Ман Сити» — «ПСЖ». Фото AFP
«Ман Сити» — «ПСЖ». Фото AFP
Теги:
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«Манчестер Сити» — «ПСЖ»

4 мая (вторник). Манчестер. Стадион «Этихад». Начало — 22.00 (мск).

Прямая видео трансляция — на сайте matchtv.ru.

Первый матч — 2:1.

Манчестер Сити — ПСЖ

«Челси» — «Реал»

5 мая (среда). Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». Начало — 22.00 (мск).

Прямая видео трансляция — на сайте matchtv.ru.

Первый матч — 1:1.

Челси — Реал

Финал — в Стамбуле в субботу, 29 мая.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры