Лига чемпионов, 1/2 финала «Ман Сити» — «ПСЖ», «Челси» — «Реал»: расписание ответных матчей
21:00
Кто сыграет в финале?
4 мая (вторник). Манчестер. Стадион «Этихад». Начало — 22.00 (мск).
Прямая видео трансляция — на сайте matchtv.ru.
5 мая (среда). Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». Начало — 22.00 (мск).
Прямая видео трансляция — на сайте matchtv.ru.
Финал — в Стамбуле в субботу, 29 мая.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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