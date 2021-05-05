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Болельщики «Челси» попали банкой в тренера «Реала»

22:37
Болельщики «Челси». Фото УЕФА.
Болельщики «Челси». Фото УЕФА.
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Перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» в Лондоне автобус «Реала» встретили несколько радикальных болельщиков «синих», сообщает Marca 5 мая. Они бросали посторонние предметы.

Также указано, что болельщики бросали банки из-под напитков, одна из которых попала в тренера мадридцев, но не причинила ему вреда. В материале не указано, идет ли речь о Зинедине Зидане или о ком-то из его помощников.

Матч начался в 22.00 по московскому времени. По ходу первого тайма «Челси» ведет 1:0.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры