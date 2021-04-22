Перес и Аньелли потеряли деньги и репутацию. Теперь они могут лишиться места в футболе?

Два главных идеолога Суперлиги рискуют потерять посты руководителей «Реала» и «Ювентуса».

Англия — отдельная тема. В стране, где родился футбол и традиции клубов — святое, на войну с Суперлигой поднялись все. Футбольная ассоциация, АПЛ, правительство, болельщики, СМИ. Волна поднялась такая, что может смести не только оказавшийся мертворожденным турнир, но и владельцев клубов, которые посмели внести смуту в мировой футбольный порядок. Тем более многими из них на Британских островах недовольны давно, и фанаты «МЮ» уже празднуют уход ненавистного исполнительного директора Эда Вудворда.

С другими странами все не так однозначно. Например, глава ла лиги Хавьер Тебас, несмотря на жесткие заявления в адрес организаторов турнира избранных и персонально президента «Реала» Флорентино Переса, благоразумно не стал развязывать войну с испанской «большой тройкой». Информация о том, что «Барселону», «Реал» и «Атлетико» не исключат из национального чемпионата, появилась задолго до того, как проект Суперлиги стал разваливаться словно карточный домик.

Испанские футбольные власти, несмотря на призывы политиков и болельщиков к санкциям, дальновидно предположили, что новый проект нежизнеспособен и даже не будет запущен. Самым мудрым или хитрым (нужное — подчеркнуть) оказался президент «Барсы» Жоан Лапорта. Когда запахло жареным, он заявил, что сине-гранатовые не вступят в Суперлигу без одобрения болельщиков, и это была не просто отговорка. Каталонцы якобы внесли данный пункт в соглашение с новой лигой и де-юре в ней не состояли. К тому же нужно понимать: «Барса» одобрила участие в проекте еще при Жозепе Бартомеу.

Так что на Пиренеях весь гнев обрушился на Переса в единственном числе. Во-первых, как на первое лицо в Суперлиге. Во-вторых, как на человека, делавшего ключевые заявления от имени двенадцати бунтарей. Когда он рассказывал о светлом будущем для всех и спасении мирового футбола, казалось, Флорентино вещает из какой-то параллельной реальности. Эта мысль укрепилась в тот момент, когда клубы начали один за другим выходить из проекта, а президент «Реала» пугал штрафными санкциями и продолжал верить, что рано или поздно в Суперлигу вступят не только «Бавария» с «ПСЖ», но и «Рома» с «Наполи».

«Он великий предприниматель в строительной отрасли, но ужасный президент клуба», — заявил в итоге Тебас. «Он эгоистичен, эгоистичен и еще более эгоистичен», — прошелся по коллеге возглавляющий «Вильярреал» Фернандо Ройг. Но все это не больше чем слова. То же самое касается и вбросов в английский желтой прессе о том, что «Реал» исключат из еврокубков до тех пор, пока Перес не покинет клуб.

Юридических оснований для такого решения нет никаких. Де-факто, Суперлига не продвинулась дальше заявлений о своих планах. Все, что успели клубы-основатели, так это объявить о выходе из Ассоциации европейских клубов (ECA). Призывов уйти в отставку Перес точно не услышит. У него еще есть задача завершить реконструкцию «Сантьяго Бернабеу», недавние президентские выборы Флорентино выиграл на безальтернативной основе и продлил полномочия до 2025 года, а реальных разговоров о вотуме недоверия нет.

Так что Перес лишился репутации и гипотетических сотен миллионов евро от инвесторов Суперлиги, но пока трудно поверить, что он потеряет пост президента. То же самое касается и возглавляющего «Ювентус» Андреа Аньелли. «Старая синьора» — семейный бизнес, а десятилетие под руководством нынешнего президента — одно из самых успешных в истории клуба. Аньелли, бесспорно, осложнил себе жизнь, и в приличном футбольном обществе многие не подадут ему руки.

Но, кажется, он циничен настолько, что ему плевать даже на откровения президента УЕФА Александера Чеферина, который назвал Аньелли змеей. По крайней мере на такие мысли наталкивают две свежие цитаты. Во-первых, официальное заявление «Ювентуса», в котором говорится, что клуб сохраняет веру в спортивную и коммерческую составляющую проекта Суперлиги. Во-вторых, ответ Аньелли на вопрос о возможном сожалении по поводу использованных методов.

«Я не думаю, что наша индустрия в целом является особенно искренней, заслуживающей доверия или надежной», — заявил Андреа. В общем, оценил всех по своим меркам, еще и замазав неназванные клубы, которые вроде бы хотели присоединиться к проекту после объявления о его запуске. А ведь помнится, два года назад босс «Ювентуса» одновременно отвергал Суперлигу и предлагал реформу Лиги чемпионов почти по ее стандартам с гарантированными местами для избранных. Как и Перес, Аньелли убежден в своей правоте и не собирается никуда уходить. По крайней мере по своей воле. Но все же разговоры о давлении на двух севших в лужу футбольных тяжеловесов идут. Пока — довольно осторожные, однако даже сокрушающая все лавина начинается с малого, и она может похоронить карьеры главных бунтарей.