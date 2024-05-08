Хуммельс стал самым возрастным немцем, забившим в полуфинале Лиги чемпионов

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс забил единственный гол в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

Как сообщает Opta, в возрасте 35 лет и 143 дней немец стал третьим по возрасту игроком, забившим гол в полуфинальном матче в истории главного еврокубка.

На первых местах в этом списке Райан Гиггз, забивший в 2011 году в 37 лет 148 дней, и Эдин Джеко, забивший в 2023 году в 37 лет 54 дня.