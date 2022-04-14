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Гвардиола признал, что «Атлетико» играл лучше «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме мадридцы играли сильнее нас — повезло, что не пропустили. Но все же, в конце концов, в полуфинале — мы, и это заслуженно.

Мы защищались изо всех сил, и Фернандинью был великолепен. Он дал нам невероятный импульс и сделал все хорошо. Нам пришлось адаптироваться. Мы терпели, а соперник был действительно очень хорошо", — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником английской команды будет «Реал», который прошел «Челси».

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