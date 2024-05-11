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Анчелотти пока не определился, кто из вратарей сыграет в финале Лиги чемпионов

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что пока не определился с голкипером на финал Лиги чемпионов.

Ранее бывший вратарь мадридцев и сборной Испании Икер Касильяс призвал специалиста довериться Андрею Лунину, однако фанаты могут увидеть в воротах в Лондоне и Тибо Куртуа, который уже полностью восстановился после травмы.

«Я уважаю его слова, он наша легенда, но я не хочу обсуждать это сейчас. У меня есть месяц, чтобы подумать о том, кто должен сыграть в финале», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Боруссией». Встреча состоится 1 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что Лунин может уйти из команды, если не сыграет в финале Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Андрей Лунин
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