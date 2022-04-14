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Клопп — о выходе в 1/2 финала ЛЧ: «Все получилось не совсем так, как хотели, но какая разница?»

Клопп высказался о выходе «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«В тот день, когда мы выйдем в полуфинал ЛЧ, а я не буду счастлив, просто дайте мне по голове. Все получилось не совсем так, как мы хотели, но какая разница? Даже если бы мы провели лучший матч в сезоне сегодня, выход в финал не стал бы вероятнее. Главное, что мы вышли в полуфинал, я счастлив», — приводит слова Клоппа BBC.

Главный тренер «Ливерпуля» также поделился мнением о сопернике по полуфиналу — «Вильярреале».

«Если бы я мог сделать анализ «Вильярреала» прямо сейчас, это было бы очень странно. Я видел результаты, игра была очень впечатляющей. Я не углублялся в тему, но после побед над «Ювентусом» и «Баварией» они заслужили право быть в полуфинале Лиги чемпионов. Унаи Эмери — король кубков, это невероятно, что он делает. Но дайте мне немного времени, чтобы подготовиться как следует», — добавил Клопп.

В первой игре «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» (3:1), а ответная втреча завершилась вничью (3:3). По сумме двух матчей (6:4) английский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Следующим соперником команды Клоппа будет «Вильярреал», который на стадии четвертьфинала прошел «Баварию».

Источник: https://www.bbc.com/sport/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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