«Зенит» встретится с «Ростовом» в рамках 30-го тура чемпионата России в субботу, 25 мая. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте. Перекличку 30-го тура премьер-лиги в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Сине-бело-голубые набрали 54 очка и занимают второе место в таблице чемпионата. Ростовский клуб с 43-я баллами идут на седьмой строчке премьер-лиги.

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