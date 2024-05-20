Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:15

Тчуамени из-за травмы не сыграет в финале Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени из-за повреждения пропустит финал Лиги чемпионов, сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

Ранее в клубе сообщили, что у 24-летнего француза была диагностирована стрессовая травма левой стопы. По информации источника, хавбек не успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов.

Тчуамени в текущем сезоне сыграл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Орельен Тчуамени
1
0
Читайте также
На ЧМ-2024 подозревают коррупционный скандал
Медведев выбыл из топ-4 мирового рейтинга
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Кроос считает оправданным гнев «Баварии» на фоне судейской ошибки в матче Лиги чемпионов
«Боруссия» — «Реал»: дата и время начала финала Лиги чемпионов
УЕФА назвал бригаду арбитров на финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов: дата матча и кто сыграет в финале-2024
Виртц будет главной трансферной целью «Реала» летом 2025 года
Энрике — о вылете из Лиги чемпионов: «До сих пор больно, это удар для «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп — о результатах «Ливерпуля»: «Трижды попасть в финал Лиги чемпионов — феноменальное достижение»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости