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Сегодня, 08:25

Источник: Криштиану Роналду может перейти в «Байер»

Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Байере»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Байере», утверждает журналист Альхаз Мутаб.

По информации источника, в приглашении 39-летнего португальца заинтересован главный тренер клуба из Леверкузена Хаби Алонсо. Испанец рассчитывает, что форвард поможет его команде, которая провела сезон-2023/24 без поражений в бундеслиге, стала чемпионом Германии и вышла в Лигу чемпионов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года, в сезоне-2023/24 футболист забил 42 гола и сделал 13 результативных передач в 43 матчах за команду из Саудовской Аравии во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 15 миллионов евро, его контракт с нынешней командой действует до конца июня 2025 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Байер
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