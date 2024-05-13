Лига чемпионов: дата матча и кто сыграет в финале-2024

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) в субботу, 1 июня. В решающем матче встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Дортмундский клуб стал первым финалистом после победы в полуфинале турнира над «ПСЖ». Общий счет — 2:0. Команда Карло Анчелотти по сумме двух матчей была сильнее «Баварии» — 4:3.

Сливочные выигрывали Лигу чемпионов рекордные 14 раз.

Ранее лондонский «Уэмбли» принимал уже финал ЛЧ. Это было в 2011-м и 2013-м.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры