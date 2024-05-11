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Энрике — о вылете из Лиги чемпионов: «До сих пор больно, это удар для «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал об эмоциях от вылета команды из Лиги чемпионов.

«До сих пор больно. Мы возлагали большие надежды на потенциальный финал Лиги чемпионов. Мы страдаем из-за этих двух матчей, так как считаем, что они не отразили наш уровень. Это был удар для всех. Мы выложились на все 100 процентов, хоть результат и не был впечатляющим», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Ранее тренер жестко ответил журналисту, назвавшему провальным выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов проиграл «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:2.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» 1 июня.


ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/36/1005635536_enrike__o_vyilete_iz_ligi_chempionov_do_sih_por_bolno

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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