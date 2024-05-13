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УЕФА назвал бригаду арбитров на финал Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Славко Винчич.
Фото Global Look Press

УЕФА объявил состав судейской бригады на финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Реал».

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Его ассистентами в этой встрече будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич (оба — Словения).

Четвертый арбитр — Франсуа Летексье, еще одним резервным ассистентом арбитра будет Сирил Мунье (оба — Франция).

ВАР — словенец Нейц Кайтазович, его ассистентами будут еще один представитель Словении Раде Обренович и итальянец Массимилиано Иррати.

Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22.00 мск.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
УЕФА
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