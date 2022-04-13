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«Реал» отыгрался с 0:3 в матче с «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» победил «Челси» по итогам двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Reuters

«Реал» потерпел поражение от «Челси» (2:3 ДВ) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе гостей забитыми мячами отметились защитник Антонио Рюдигер, полузащитник Мэйсон Маунт и нападающий Тимо Вернер. У хозяев голы на счету форвардов Родриго и Карима Бензема.

ФК &laquo;Челси&raquo;. «Реал» — «Челси»: все голы матча Лиги чемпионов

В первом матче мадридская команда обыграла лондонцев на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне — 3:1. Таким образом, «Реал» победил «Челси» по итогам двух игр со счетом 5:4 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Антонио Рюдигер
Карим Бензема
Тимо Вернер
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ФК Челси
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