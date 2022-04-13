«Реал» отыгрался с 0:3 в матче с «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» победил «Челси» по итогам двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» потерпел поражение от «Челси» (2:3 ДВ) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе гостей забитыми мячами отметились защитник Антонио Рюдигер, полузащитник Мэйсон Маунт и нападающий Тимо Вернер. У хозяев голы на счету форвардов Родриго и Карима Бензема.

В первом матче мадридская команда обыграла лондонцев на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне — 3:1. Таким образом, «Реал» победил «Челси» по итогам двух игр со счетом 5:4 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.