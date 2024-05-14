Финалист Лиги чемпионов Хуммельс не сыграет за сборную Германии на Евро-2024
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс не будет вызван в сборную Германии на чемпионат Европы-2024, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
По словам журналиста, в национальную команду вместо Хуммельса будет вызван 27-летний защитник «Айнтрахта» Робин Кох.
Чемпионат Европы-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.
В нынешнем сезоне 35-летний Хуммельс сыграл в 38 встречах дортмундцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Защитник примет участие в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|33
|27
|6
|0
|87-23
|87
|
2
|Бавария
|33
|23
|3
|7
|92-41
|72
|
3
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75-37
|64
|
5
|Боруссия Д
|33
|17
|9
|7
|64-43
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|13
|9
|49-48
|46
|
7
|Хоффенхайм
|33
|12
|7
|14
|62-64
|43
|
8
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44-56
|42
|
9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46-54
|39
|
10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44-53
|39
|
12
|Вольфсбург
|33
|10
|7
|16
|40-53
|37
|
13
|Боруссия М
|33
|7
|13
|13
|56-63
|34
|
14
|Бохум
|33
|7
|12
|14
|41-70
|33
|
15
|Майнц
|33
|6
|14
|13
|36-50
|32
|
16
|Унион Б
|33
|8
|6
|19
|31-57
|30
|
17
|Кельн
|33
|5
|12
|16
|27-56
|27
|
18
|Дармштадт
|33
|3
|8
|22
|30-82
|17
|18.05
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|18.05
|16:30
|
Боруссия Д – Дармштадт
|- : -
|18.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|18.05
|16:30
|
Хайденхайм – Кельн
|- : -
|18.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|- : -
|18.05
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|18.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|- : -
|18.05
|16:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|18.05
|16:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|25
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|29
|1
|1