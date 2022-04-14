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Диогу Жота: «Ливерпуль» продолжает бороться за три трофея и это очень увлекательно»

Диогу Жота доволен тем, что «Ливерпуль» продолжает бороться за три трофея
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал итог матча с «Бенфикой» (3:3, по сумме двух матчей 6:4) и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Они забили гол почти из ничего, но в какой-то момент мы вели 6:2 и, возможно, начали расслабляться, когда не должны были. Мы прошли, и это самое главное. «Ливерпуль» все еще борется за три трофея, так что это очень увлекательно. Теперь нам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» и попытаться пройти в финал Кубка Англии», — приводит слова футболиста BBC.

В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом», который прошел «Баварию».

С «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии команда Клоппа сыграет в субботу, 16 апреля.

Источник: https://www.bbc.com/sport/
Диогу Жота
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ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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