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Будапешт примет финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26

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Стадион «Ференц Пушкаш».
Фото Global Look Press

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште (Венгрия), сообщает официальный сайт УЕФА.

Решение о проведении матча на этой арене было принято на заседании исполкома УЕФА, которое прошло в среду, 22 мая в Дублине (Ирландия).

Стадион «Ференц Пушкаш» вмещает более 67 тысяч зрителей. В 2020 году арена принимала матч Суперкубка УЕФА, в 2023 году там состоялся финал Лиги Европы.

В нынешнем сезоне финал главного еврокубкового турнира состоится в Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В решающем матче встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» 1 июня.

В сезоне-2024/25 финал Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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