Анчелотти — о финале Лиги чемпионов: «Боруссия» заслужила возможность быть здесь, как и «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями в преддверии финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Мы должны наслаждаться этим временем, этой потрясающей игрой, самой важной в году и самой прекрасной, в которой мы принимаем участие. Мы очень рады оказаться в очередном финале. «Боруссия» заслужила возможность быть здесь, как и «Реал». Это крепкая, компактная команда с яркими индивидуальностями», — цитирует Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

Мадридский клуб — 14-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов. «Боруссия» в третий раз в истории играет в финале турнира. В сезоне-1996/97 дортмундцы одержали победу над «Ювентусом», а в сезоне-2012/13 потерпели поражение от «Баварии».