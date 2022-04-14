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Невилл: «Многие остались недовольны поведением игроков «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити», но я получил удовольствие»

Невиллу понравилось поведение игроков «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мне понравилась игра «Реала» с «Челси», — написал Невилл в Twitter. — Непопулярное мнение, но мне также понравился встреча «Атлетико» с «Манчестер Сити». Многие остались недовольны поведением игроков «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити», но я получил удовольствие. Постарайся найти способ выиграть, даже если уступаешь в классе. Игроки «Манчестер Сити» могут гордиться, что смогли преодолеть это».

Напомним, что «Реал» по итогам двух встречех победил «Челси» (3:1, 2:3), а «Манчестер Сити» — «Атлетико» (1:0, 0:0).

В конце игры «Атлетико» — «Манчестер Сити». между командами произошло несколько стычек, конфликт продолжился и после финального свистка в подтрибунном помещении.

Источник: https://twitter.com/GNev2/status/1514511156794306561
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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