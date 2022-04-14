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Игрок «Атлетико» плюнул в Уолкера в подтрибунном помещении после матча Лиги чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Атлетико» — «Манчестер Сити».

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько кинул вратарские перчатки и плюнул в защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

В конце встречи между игроками «Атлетико» и «Манчестер Сити» произошло несколько стычек.

Конфликт продолжился и после игры в подтрибунном помещении.

"Атлетико" — "Манчестер Сити".
«Атлетико» — «Манчестер Сити».

По итогам двух матчей «Манчестер Сити» победил «Атлетико» (1:0, 0:0) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом».

Кайл Уокер
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