Игрок «Атлетико» плюнул в Уолкера в подтрибунном помещении после матча Лиги чемпионов

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько кинул вратарские перчатки и плюнул в защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

В конце встречи между игроками «Атлетико» и «Манчестер Сити» произошло несколько стычек.

Конфликт продолжился и после игры в подтрибунном помещении.

«Атлетико» — «Манчестер Сити».

По итогам двух матчей «Манчестер Сити» победил «Атлетико» (1:0, 0:0) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом».