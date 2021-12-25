На чемпионате России слишком большие ставки и риски — нет гарантий, что в сборную попадают сильнейшие.

Прямо сейчас в Санкт-Петербурге решается судьба олимпийских путевок от России в Пекин на фигурное катание. Мужчины и танцы на льду уже, по сути, своих кандидатов определили, остались только пары и девушки. И первые два завершившихся вида сразу же показали, насколько неоправданной и устаревшей выглядит существующая схема отбора на Олимпиаду и другие крупные старты. Фигуристы выступают за осень и зиму минимум пять-шесть раз, при этом реальное значение для них имеет только один турнир — чемпионат страны.

От того, как ты проведешь национальное первенство, будет зависеть вся вторая половина сезона. Либо вплоть до следующей осени максимум, который тебя ждет, — это финал Кубка России, либо ты поедешь и на чемпионат Европы, и на ЧМ безотносительно того, как ты откатал на этапах «Гран-при» или других соревнованиях. Эта система только добавляет нервозности как спортсменам, так и самой федерации, ведь часто необходимость выполнять строгий спортивный принцип ставит ее в неловкое положение.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская драма Туктамышевой и Загорски с Гурейро

Только представьте: у вас есть ровно один шанс попасть на Олимпиаду. Турнир, к которому вы готовились всю свою жизнь, ради которого вы рисковали здоровьем, голодали, терпели невыносимую боль и жертвовали образованием. Все положили на кон ради призрачной мечты об Играх и успешно выступали вплоть до чемпионата России. Но значения это уже не имеет. От четырех минут произвольной и двух с лишним минут короткой будет зависеть вся дальнейшая судьба спортсмена. И неважно, что было до и что будет после. Именно баллы от судей на ЧР определят, воплотятся мечты в реальность или же нет. Недаром большинство наших фигуристов уверены, что нет старта волнительнее и труднее национального первенства. На том же чемпионате мира выступаешь уже с некой уверенностью в себе как в члене сборной. На ЧР тебе еще только предстоит эту уверенность приобрести.

А ведь произойти за эти суммарные семь минут прокатов может очень многое. Развяжутся коньки, партнерше станет плохо прямо во время проката, из-за некачественного льда можно упасть с дорожки шагов либо от волнения сделать ошибку на том прыжке, с которого не падал уже несколько лет и делал словно на автомате. И это не говоря уже о том, что никто не застрахован от травм или болезни в самый неподходящий момент. Лучше всего об этом проклятии известно, пожалуй, Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро. В 2018-м они пропустили чемпионат Европы из-за проблем с ботинком партнера, а в этот раз Загорски не смогла преодолеть последствия пневмококкового менингита, и до финала программы пара доехала из последних сил. Евгений Семененко проиграл Олимпиаду Андрею Мозалеву одним прыжком, на грани поражения Елизавета Туктамышева, самый волнительный старт сезона проваливает Майя Хромых...

Для ориентира фигуристы могут посмотреть на фехтование

Обиднее всего за Туктамышеву, которая шла к олимпийской мечте два года и была одной из самых стабильных наших спортсменок. По крайней мере, падение с тройного акселя для нее точно нонсенс, к которому она явно была не готова и сама. «С тройного акселя давно не падала. Не падала с него несколько лет. Вылетела очень хорошо, но раньше времени подумала, что все здорово, и рано раскрылась. Это нетипичная для меня ошибка», — сказала она после проката, и это показательные слова. Федерация ставит фигуристок в излишне нервозную обстановку, и именно жесткие условия отбора давят на психику девушек, а не журналисты, которые посмотрят за тренировкой Александры Трусовой через окно «Юбилейного» в мороз. Причем такой подход совсем не гарантирует успех спортсменов на Олимпиаде. К примеру, сейчас все радуются успеху Марка Кондратюка. Но где гарантии, что он справится с нервами на Играх?

Логичнее всего брать не того, кто лучший на одном конкретном старте, а тех, кто смог показать себя наилучшим образом на дистанции из нескольких турниров в течение всего сезона. Для спокойствия (особенно для командного турнира) нужна стабильность, а не разовые всплески, за которыми часто идут провалы в духе многократного чемпиона страны Максима Ковтуна. Велосипед изобретать не надо, для примера ФФККР может взять схему Федерации фехтования России, где есть прозрачная и понятная схема с общероссийским рейтингом. Для того чтобы делить между собой рядовой «челленджер» и чемпионат страны, можно ввести коэффициенты важности старта, тогда и важность ЧР сохранится, но при этом и не будет все решаться конкретно одним днем. Возможны схемы, при которых высчитывается средняя сумма баллов за сезон, сложение мест, совокупность этих факторов — вариантов много. Только вот текущая концепция не выгодна никому — ни ФФККР, ни фигуристам, ни даже зрителям.