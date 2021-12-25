Кирилл Давыденко коротко, но емко разложил итоги турнира для Андрея Мозалева.

Фигурное катание. Чемпионат России

Мужчины

1. Марк Кондратюк — 284,37

2. Михаил Коляда — 283,70

3. Андрей Мозалев — 278,28

4. Евгений Семененко — 274,28

Кирилл Анатольевич Давыденко — тренер по российским меркам молодой и точно нераскрученный. Его стаж работы, как гласит сайт СШОР Санкт-Петербурга, составляет лишь 14 лет. Однако это имя уже стоит запоминать. Его ученик Андрей Мозалев в марте 2020-го, за неделю до пандемии, успел стать чемпионом мира среди юниоров. А теперь с результатом 278,28 балла стал третьим на чемпионате России. Минус одно падение в произвольной — был бы чемпионом. Евгения Семененко, который назывался крепким кандидатом на сборную, он обошел на четыре балла.

После прокатов Давыденко проходил мимо микст-зоны и любезно согласился поговорить с журналистами, успев между Камилой Валиевой и Софьей Самоделкиной.

— Кирилл Анатольевич, как оцените выступление своего ученика Андрея Мозалева?

— В короткой программе не получился четверной сальхов, сами видели, но в произвольной - молодец, боролся. К сожалению, упал со второго акселя. Мне показалось, что он на секунду упустил концентрацию, сделал четверной тулуп во второй половине, и появилось чувство, будто чуть успокоился. А тут как в автогонках: чуть расслабился — и сразу получай. Не связываю это с какой-то физической усталостью, просто с небольшой потерей концентрации. А так я знакомился с распечатками, поставили дорожки и вращения четвертого уровня, хорошо. Давайте прервемся, посмотрим прокат Трусовой. (Она падает с тройного акселя, Давыденко говорит о возможном недокруте.)

— Андрей — третий. Он должен ехать на Олимпиаду?

— А это как решат уважаемые люди.

— Но вы же тренер спортсмена.

— У меня сразу после проката никаких ощущений, честно. Есть ощущение, что Андрей - молодец, собрался. К сожалению, что-то не получилось, но есть над чем работать, чем нам заняться, куда расти.

— Хорошо, он заслуживает места в сборной? Нет?

— Что значит «нет»? Многие ребята здесь этого места заслуживают, и Андрей в том числе. Теперь все зависит от того, как распорядятся высшие силы. (Указывает пальцем вверх.)

— Андрей сказал, что удивился своему появлению в тройке. Вы удивились, что с таким выступлением он в нее попал? Конкуренция же высокая.

— Слушайте, за две программы у него одна ошибка в короткой, упал с недокрученного сальхова, и одна в произвольной на акселе. Но есть технический набор определенного уровня. Понятно, что в нем тоже есть куда стремиться, на тренировках мы работаем и над другими четверными, но все в одну корзину собрать — это нужно время, нужно накатывать. Провала не было никакого. Ожидания? Ты всегда надеешься на лучшее. Я, когда учу своих спортсменов, говорю: «Ты свое покажи, а судьи пусть вердикт выносят. Главное, катайся на свой максимум». Да, максимум не получился. Значит, есть к чему стремиться.

— Вас удивило, что чемпионат выиграл Марк Кондратюк, на которого был коэффициент 100 в букмекерских конторах?

— Я стараюсь от ставок держаться подальше, не увлекаюсь. (Улыбается.) В плане денег я не азартный человек. В плане спорта — да, тут азартный.

— Коляда проиграл — разве это не сенсация?

— Что значит сенсация? Марк откатал чисто, хорошо. А кто катает чище, тот и правит.