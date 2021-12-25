В юниорах потенциал сильнее у «Ангелов Плющенко», хотя еще 15-летняя звезда не попадает в Пекин-2022.

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 90,34

2. Анна Щербакова — 81,46

3. Софья Муравьева — 80,87

За олимпийскими баталиями в Санкт-Петербурге легко не заметить тех, кто в силу возраста еще не имеет права бороться за место в сборной. Правда, иногда своими выступлениями юниорки, допущенные регламентом ФФККР до чемпионата России, сами заставляют о себе говорить. Как в случае, например, с Софьей Муравьевой из «Ангелов Плющенко», которая по итогам первого дня в тройке сильнейших. Изначально она была второй и обходила саму чемпионку мира Анну Щербакову, и только очень спорное судейское лишение по баллу штрафа сместило Муравьеву на третью позицию. Тем не менее шикарный тройной аксель и яркая хореография заставляют воспринимать Софью как претендентку на титулы на следующий олимпийский цикл. Выходит, что козыри в рукаве на будущий год у Евгения Плющенко?

Технику ставила Чайковская, но Давыдову в ЦСКА пришлось начинать с нуля

Короткие программы на крупных турнирах часто преподносят сюрпризы. Контент в короткой гораздо строже регламентирован, большинство спортсменов выполняют плюс-минус один и тот же набор. Одна ошибка — и ты уже из лидеров опускаешься чуть ли не во вторую десятку, что и произошло с Елизаветой Туктамышевой. Но хороший прокат может принести пусть и промежуточную, но не менее важную победу над фаворитами. Так, ученица «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева вооружилась тройным акселем и с практически идеальным прокатом праздновала малое серебро. Только вот недолго, поскольку технический комитет ФФККР оштрафовал ее на балл из-за задержки старта, и Анна Щербакова ненамного, но все-таки обошла Муравьеву. По поводу процедуры пересмотра результатов много вопросов, о которых мы отдельно писали в другом тексте. Сейчас же хочется остановиться именно на карьере Софьи.

Софья — москвичка и начинала в «Самбо-70». Только не у Этери Тутберидзе, а в школе «Конек Чайковской» у самой Елены Анатольевны Чайковской и Марии Клейменовой. На каток «Янтарь» к известному тренеру трехлетнюю Муравьеву привел случай. «Мы жили рядом с местом, где строился каток. Его на тот момент еще не достроили, но набор детей уже открыли — как раз с 3 лет. Как-то раз, помню, мама у меня спрашивает: «Ты хочешь пойти в фигурное катание?» Я сказала «да». И мы пошли на отбор», — вспоминала юная спортсменка. Софью еще в таком юном возрасте приметила Чайковская, а тренироваться первое время, пока каток достраивался, приходилось на открытом воздухе в минус 15. Но даже это не останавливало Муравьеву в желании постигать азы этого вида спорта. Только вот безупречную технику в «Янтаре» поставить девушке не смогли, и в семь лет в ЦСКА у Сергея Давыдова она начинала все заново.

Муравьева проходила просмотр у Тутберидзе — ее не взяли

Так что во многом техника Софьи — результат работы команды Давыдова в армейском клубе, где Муравьева тренировалась дольше всего. Уходить она решила примерно в 13 лет. Классическая история — прогресс затормозился, захотелось большего, начались конфликты. Естественно, в плане перехода сразу же всплыли «Хрустальный» и команда Этери Тутберидзе. Софья тренировалась у Этери почти месяц (если быть точнее — проходила просмотр). Но знаменитый специалист девушку не взяла по причинам, которые спортсменка называть не готова. Тем удивительнее, что недавно известный североамериканский журналист Дейв Лиз, автор YouTube-блога TheSkatingLesson, написал в своем твиттере, что Этери всерьез рассматривает вариант с приглашением Муравьевой к себе в группу. В свойственной себе манере Лиз быстро удалил опубликованный инсайд, но вспомним высказывание в недавнем интервью Тутберидзе о нежелании забирать сильных спортсменов у других тренеров и задумаемся.

Хотя Евгения Плющенко для Тутберидзе «не существует», так что, возможно, в этом случае и нет противоречий. В академию к Евгению Софья отправилась после того, как ее не приняли в «Хрустальный». Девушка честно признается, что изначально шла к двукратному олимпийскому чемпиону чуть ли не от безысходности. «Был конец сезона, после долгого карантина... Надо было уже определяться с тренером, нельзя было оставаться одной. И мы решили попробовать в «Ангелы», к Евгению Викторовичу. На тот момент было начало сборов в Кисловодске. Приехала сразу туда, потому что была в запасе сборной. Потренировалась немного, и вроде меня взяли», — уточняет фигуристка. Правда, сейчас она всем довольна и буквально счастлива от тренировочного процесса с Плющенко, Дмитрием Михайловым и другими специалистами академии. Сам Евгений, по ее мнению, энергичный и зажигательный.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Не сможет поехать на Олимпиаду из-за того, что родилась на месяц позже, чем нужно

Муравьева сконцентрирована на себе и на соревнованиях, поэтому лишние эмоции себе вне льда не позволяет. Зато во время проката отдается полностью, и многие эксперты уверены: в ее возрастной категории по презентации с ней мало кто сравнится. Как в плане эстетики, так и в плане качества исполнения элементов Софья уже сейчас очень конкурентоспособна и вполне могла бы бороться за место в олимпийской тройке, если бы не возрастные ограничения. 15 лет Муравьевой уже есть, но родилась она на месяц положенного ISU срока, который определен до 1 июля. Так что ждать ей теперь до Игр 2026 года, после которых она всерьез планирует остаться еще на два олимпийских цикла. И если сейчас Плющенко остался вне борьбы за главный старт четырехлетки, то к Милану расклады могут измениться.

Муравьева сейчас старшая в команде «Ангелов», но у нее есть сильные спарринг-партнеры. 14-летняя Анастасия Зинина и 13-летняя Вероника Жилина. Все они уже сейчас исполняют по несколько многооборотных прыжков подряд. Софья только недавно освоила ультра-си, и хорошо на соревнованиях ей пока удается только тройной аксель. В произвольной программе на чемпионате России наверняка будет попытка и четверного сальхова, только к его стабильности пока еще есть вопросы. В будущем к сальхову наверняка добавится тулуп, который также нарабатывался на тренировках. Пока что главное оружие Муравьевой — хореография, но, глядя на Александру Трусову, девушка мечтает повторить и ее прокат с пятью четверными. Если ей удастся собрать такой набор, сохранив при этом свои лучшие артистические качества, то в конкурентах у нее будет разве что Валиева. Но где гарантии, что у Камилы будет мотивация оставаться в спорте после Пекина?