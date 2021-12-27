Еще одно возможное нарушение на чемпионате России. Танцы судила тренер «Хрустального»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили от нее высокие оценки, а Коляде помог свой инструктор-методист.

Костры прошедшего чемпионата России будут полыхать еще долго. Впервые за долгое время на главный турнир страны пришло понятие протестов против соперников, которые чаще встречаются в контактных видах спорта («Хрустальный» и Софья Муравьева). Затем наблюдательные исследователи протоколов нашли нарушение судейских инструкций в том, что Анна Щербакова получила оценки 9,75 в компонентах за представление и интерпретацию, хотя при падении больше 9,50 ставить нельзя. Но, как сказали представители федерации, на конечный результат это не повлияло.

«СЭ» обнаружил еще один факт, который, на наш взгляд, может быть трактован как нарушение. На этот раз в танцах на льду. Этот вид, оказывается, судил тренер школы, за которую выступали одни из участников. И речь о «Самбо-70», отделении «Хрустальный», где трудится Этери Тутберидзе, и ее дочери Диане Дэвис и Глебе Смолкине.

Дэвис и Смолкин официально представляют «Хрустальный». Фото ФФККР

Судья 3 в обоих сегментах танцевальной программы — Майра Абасова. Она работает именно в этой школе.

Что с Кодексом этики?

Но для начала документы с сайта федерации. На этот раз мы заглянем в Кодекс этики судей. Приготовьтесь к увлекательному чтению.

Статья 11. При назначении в качестве Спортивного судьи для обслуживания конкретных соревнований Спортивный судья обязан заявить о наличии (или возможности наличия) у него личной заинтересованности (наличие родственных связей с выступающими спортсменами, тренерами, отношения тренер — ученик и т. д.), которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение предусмотренных Правилами проведения соревнований обязанностей.

Должны судьи и их руководители согласно документу также «принимать меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов».

Для того чтобы установить факт работы Абасовой в «Самбо-70», не нужно устанавливать камеру перед входом в «Хрустальный» и сидеть в кустах, снимая всех вошедших. Доказательство — на сайте федерации в карточке судьи Абасовой.

Судья — Абасова Майра Абильевна. Фото ФФККР

Есть и более свежие данные. Вот, например, новость пятидневной давности с официального сайта управы Коньково.

Объявляется дополнительный набор детей в оздоровительные группы отделения «Хрустальный» ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. В списке тренеров Майра Абильевна Абасова. Ведет она группу второго года обучения. Кстати, если кто хочет записать своих детей на фигурное катание в школу, где работает Тутберидзе, пожалуйста, телефон: +7 (499) 793-41-64.

В списке тренеров «Хрустального» — Майра Абильевна Абасова. Фото «Самбо-70»

Второй год обучения — не группа Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Но как это еще назвать, если не конфликтом интересов?

Наконец, еще одно доказательство мы находим... в Instagram Этери Тутберидзе. На этой фотографии Абасова вместе с дуэтом и его тренером Игорем Шпильбандом.

Instagram Этери Тутберидзе: Абасова вместе с дуэтом и его тренером Игорем Шпильбандом. Фото Instagram

Абасова благоволила своим. Но помогли и Коляде

Здесь надо оговориться — судьи и технические специалисты ездят по разным каткам и консультируют тренеров, это нормально. Отношений «тренер — ученик» у них нет, как и родственных связей, но в документе есть важные буквы — «т. д.», то есть соответствующие органы федерации вправе сами определить степень влияния на «надлежащее исполнение обязанностей». Если Майра Абильевна получает зарплату от «Самбо-70» и в соревнованиях участвует единственная пара из этой школы — как думаете, какие оценки будет ставить эта судья?

Давайте представим, что на женских соревнованиях Софью Самоделкину бы судили Светлана Соколовская или Катарина Гербольдт из ЦСКА. Или Софью Муравьеву — Юлия Липницкая из «Ангелов Плющенко».

Кстати, ситуация с Абасовой — Дэвис/Смолкиным — не единственная на этом чемпионате. Было еще две, одна из которых тоже красноречивая. Уже упомянутая Хмызенко работает в СШОР Санкт-Петербурга и судила танцы, в которых выступала пара из этой школы Миронова/Устенко. Но оценки ее сильно не выделялись, пара заняла 10-е место.

А вот судья мужских соревнований Игорь Долгушин (место работы — «Звездный лед», инструктор-методист) пытался помочь Михаилу Коляде и Евгению Семененко. По итогам первого дня представители школы у него занимали два первых места — 100,92 у Жени и 96,43 у Миши против 98,03 и 94,26 в реальности. И произвольная — 180,16 и 193,19 (это уже на четыре балла больше средних). Какие-то баллы это принесло, правда, не помогло ни одному из ребят забраться выше вместо 4-го и 2-го мест.

Кто-то может сказать — зачем приставать к мелочам, будто у нас в стране судей много? Так-то оно так, но речь идет не о московских соревнованиях и не о Кубке России, а национальном чемпионате. Главном старте четырехлетия! Наверное, для него стоит подобрать специалистов максимально тщательно.

И Абасова действительно судила, выделяясь на общем фоне. Она не ставила паре из своей школы самые лучшие оценки — 84,74 балла в ритм-танце (итог 83,99), 124,87 в произвольном (итог 123,71). Были и более высокие. Например, от необъяснимой судьи Елены Хмызенко, которая ставила «-3» за падения Щербаковой и Трусовой в женском одиночном катании, а у пар ставила самые высокие в бригаде оценки Тарасовой и Морозову и самые низкие — Павлюченко и Ходыкину.

Но важен отрыв. И вот тут у Абасовой явный фаворитизм для своих. Дэвис/Смолкин вели у четвертого места 4,6 балла после ритм-танца. У Абасовой — 6,4. В произвольном разница 5,9 балла. У тренера оздоровительной группы — невероятные 10,1.

Оценки, выставленное Майрой Абасовой.

Как травмировались и быстро выздоровели Синицина/Кацалапов?

Впрочем, это не единственный сюжет танцевальной многоходовочки. Все больше наблюдателей, с которыми удалось пообщаться, говорят, что снятие с танцевального турнира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова по травме партнера было, скажем, необязательным. Разумеется, Никита не чувствует себя на все 100 процентов, но разве не удивляет вас резкая перемена? Еще в пятницу утром тренер дуэта Александр Жулин говорит об обострившейся травме спины Никиты, а уже в воскресенье днем уверенно заявляет, что пара готова к чемпионату Европы. Одно это навевает подозрения. Сразу несколько собеседников называют снятие «подстраховкой» или вовсе объясняют не только медицинскими причинами. Тренировки от СМИ закрылись после попытки в первый день их осветить. Вот вам, пожалуйста, и негативное последствие — будь на ней журналисты, все бы можно было трактовать однозначно. Даже если источники вводят в заблуждение, и травма была — может, Никите подлечиться к Олимпиаде, а на Евро пустить ради набора рейтинга Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина?

Но факт остается фактом: снятие лидеров оказалось выгодно всем. Александра Степанова и Иван Букин получили компенсацию за все свои муки в первой половине сезона в виде золота чемпионата России. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин неожиданно для себя уехали с бронзой. А Диана Дэвис и Глеб Смолкин... ни много ни мало получили гарантированную путевку на Олимпиаду. Не стали доводить все до тренерского совета и отобрались со второго места. Не секрет, что у Александра Жулина и Этери Тутберидзе конструктивные отношения, олимпийский призер помогает «Хрустальному» с программами, ставил Тарасовой и Морозову, всегда лояльно высказывался о коллеге в СМИ. Вот и здесь случилось такое выгодное совпадение. Может, случайное, а может, часть комбинации в танцах.

Ведь есть основания думать, что комбинацию разыграли и в одиночном катании. У мужчин в Таллин едет Евгений Семененко, а Андрей Мозалев, как представляется, мог стать разменной монетой в попытке сбалансировать команды Тутберидзе и Мишина после непопадания в олимпийскую сборную Елизаветы Туктамышевой.