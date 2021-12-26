«Очень, блин, смешной чемпионат». Хит-парад скандалов и казусов на чемпионате России по фигурному катанию

Санкт-петербургский фигурный форум изрядно повеселил.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков при переполненных (вопреки ковиду) трибунах и с грустью в голосе объявил чемпионат закрытым. На нем было: закрытие тренировок от СМИ, острые интервью и лай собак на пресс-конференции, удивительные оценки и заваливание льда мягкими игрушками. «СЭ» выбрал самые яркие события вне катка.

Мат Транькова

После короткой программы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, в которой пара сорвала поддержку, тренер обматерил своего подопечного. Морозов, посмеиваясь и передразнивая Тарасову, рассказал, как она просила «отпусти меня!», на что Максим Траньков отреагировал резко:

— Очень, ***, смешно, ***, так обосрать поддержку, ***!

Тарасова/Морозов все равно заняли третье место на чемпионате Европы, хотя отрыв от Павлюченко/Ходыкина оказался минимальным. И будь последние почище, пара Этери Тутберидзе могла пролететь мимо Евро.

Снижение оценки Муравьевой

Удивительная история произошла после короткой программы у женщин. На пресс-конференцию в прекрасном расположении духа пришли Софья Муравьева и Евгений Плющенко. Статус «первой после Валиевой» сейчас почти равнозначен чемпионскому. Каково же было удивление Софьи, когда через час она стала третьей — оказывается, судьи не указали задержку старта.

Муравьева действительно стартовала с опозданием, но «ошибка ввода», о которой говорили судьи, была крайне сомнительна. Что и подтвердилось утром: Яна Рудковская рассказала «СЭ», что протест был подан «Хрустальным».

Свист «Юбилейного» и жесткие заявления Базина и Смолкина

В жесткую конфронтацию с судьями вступил дворец на соревнованиях танцев. Когда стало понятно, что пару Диана Дэвис/Глеб Смолкин оценивают лояльно, а остальных чуть менее лояльно, болельщики начали освистывать оценки.

В итоге соревнования закончились тем, что Тиффани Загорски из-за физической усталости уносили с катка на руках, а Егор Базин заявил, что «не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду, у нас у многих отняли шанс». В свою очередь Глеб Смолкин сказал прямо на вопрос журналистов: «Да, мы блатные».

Состав на чемпионат Европы

Даже в последний день чемпионата без казусов не обошлось.

Во-первых, в состав сборной попал Евгений Семененко — вместо занявшего третье место Андрея Мозалева. Аргумент про стабильность Евгения работает, но тогда можно задаться похожим вопросом и в других видах. Пожалуй, логичнее предположить, что включение Семененко — реакция на отсутствие в сборной Елизаветы Туктамышевой. Закон сохранения мишинской энергии.

Но еще интереснее попадание в состав в качестве запасной Софьи Муравьевой, которая не могла поехать на Евро по возрасту. Это руководители федерации объяснили тем, что «в паспорте плохо было видно дату рождения».

Судейство

Казалось, после прошлогоднего чемпионата перекрыть количество претензий к судьям будет непросто, но этот турнир справился с задачей. Сверхбаллы Михаила Коляды, хаос у женщин, где Софья Самоделкина с четырьмя прыжками ультра-си проиграла Анне Щербаковой без них, 26 десяток в компонентах Камиле Валиевой... И 9,75 за интерпретацию и представление той же Анне, несмотря на падение, что противоречит официальным правилам, а также несколько «-3» за падения, что тоже противоречит инструкциям. Повеселились на славу.

Ждем веселья в Таллине и Пекине.