Туктамышева затмила Загитову и Медведеву на показательных в Санкт-Петербурге. Чемпионат России официально окончен

Лиза вернула свой легендарный показательный номер под Toxic Бритни Спирс.

Показательные выступления на любом турнире — это время повеселиться и отдохнуть, расслабиться после тяжелых соревнований. Здесь уже нет конкуренции между фигуристами, только если в формате шуточных баттлов вроде того, кто больше прыгнет четверных. Спортсмены вправе воплотить все свои идея на гала-концерте и немного пошутить.

Туктамышева и легендарный Toxic

Особенно ценятся показательные номера спортсменов, которые готовятся специально для этой части соревнований. Но есть и такие фигуристы, которые вообще под каждый старт ставят отдельную программу. Например, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин не только в соревновательных постановках используют кучу акробатики и уникальные фишки, но и ставят тематически подходящие номера к определенному турниру. В Санкт-Петербурге они откатали под песню «Нева» украинской группы 5'nizza и в конце закончили на расстоянии друг от друга, как бы символизируя развод мостов в Северной столице.

В первом отделении отличились и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, которые вообще предстали в образах царицы и лжецаря из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». В начале номера «царь» представляется своим подданным — Дарье Павлюченко, Аделии Петросян, Елизавете Худайбердиевой и Денису Ходыкину, — а потом выезжает танцевать вместе с царицей.

Евгений Семененко хоть и не попал в число призеров чемпионата России, но его отправили на европейское первенство, едва ли не впервые за долгое время не послав тройку призеров с национального турнира. Женя в очередной раз откатался под песню Everlasting Shine корейской группы TXT. Номер особенно полюбился зарубежным фанатам, которые являются поклонниками именно этих артистов.

Семененко мог бы и не уходить со льда, ведь после него Аннабель Морозов/Андрей Багин откатали показательный под песню «Там для меня горит очаг». В прошлом сезоне Женя катался именно под эту композицию в короткой программе, а русскоязычные фанаты на всех соревнованиях пели известные строчки. Вот и сейчас зрители включили фонарики на телефонах и исполнили вместе с фигуристами легендарную песню.

А последней из участников чемпионата России в первом отделении выступила Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира заняла только седьмое место, а звали на гала-концерт только пятерку сильнейших (в парах и танцах — шестерку), но для Лизы сделали исключение. Ее имени даже не было в изначальных списках, только потом приписали ручкой. Но принимали ее, как и в соревновательные дни, лучше всех. Даже мощнее, чем Евгению Медведеву и Алину Загитову, которых считают самыми звездными фигуристками.

А Туктамышева решила всех удивить и вернуть свой легендарный показательный Toxic под Бритни Спирс. Было только одно новшество — фигуристка угощала напитками комментаторов Максима Транькова и Александра Гришина и оставила у них свой поднос. Когда он понадобился в середине номера, олимпийский чемпион не захотел его отдавать, так что Лизе пришлось пригрозить ему. В остальном же это был тот самый номер, который вызвал огромный резонанс еще в 2018 году и продолжает до сих пор.

Выход Загитовой и Медведевой

Александра Трусова откаталась в роли воительницы, хотя вышла в простом черном пальто и со строгой прической. Но потом одежда была сброшена, пучок расплетен, остались только длинные рыжие косы, которые развевались на прыжках и вращениях. А Анна Щербакова снова вернула свою произвольную в качестве показательного — «Жар-птица» взлетела и надо льдом «Юбилейного». Только для этого пришлось постараться. Около 15 секунд платье никак не хотело трансформироваться.

Из приглашенных гостей Евгения Медведева выступала первой — как раз среди серебряных призеров. Организаторы как будто намекнули на качество медали Жени на Олимпийских играх-2018. «Алегрия» так и не увидела настоящих соревнований, но все равно запомнилась болельщикам. Фирменное колесо, тройной сальхов и залом рук, который нереально повторить, покоряют и впечатляют, как и необычный костюм.

Между Медведевой и Алиной Загитовой вклинились Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые откатались под Билли Айлиш. После них выступили первые чемпионы Александра Степанова/Иван Букин, показавшие лиричный номер под Someone You Loved.

А Алина Загитова представила новый показательный под песню «Я» от Manizha. В ней певица говорит о том, что прячется за любым человеком: это может быть предательство, обиды, верность и многое другое. Олимпийская чемпионка в своем показательном зашла на традиционные лутц и флип, но исполнила только одинарные прыжки. Но на гала это не главное.

Новый чемпион России Марк Кондратюк снова показал свой необычный номер под песню Cradles, такую же творческую, как и он сам. Анастасия Мишина/Александр Галлямов откатали в образах фанатки и рок-звезды, которые очень зашли публике. А Камила Валиева снова превратилась в Аватара из одноименного кинофильма.

Завершил показательные выступления общий выход всех фигуристов, которых тепло приветствовали болельщики, собравшиеся на трибунах «Юбилейного». Чемпионат России официально подошел к концу — сейчас есть время немного выдохнуть и готовиться к оставшейся части сезона.