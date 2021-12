Москвина отпраздновала юбилей. Загитова перепутала ее имя, но показала тройные

Красивый вечер в «Юбилейном»: новая программа Бойковой/Козловского и запрещенные элементы от Кавагути и Смирнова.

Алина Загитова — прекрасная, вежливая девушка. Когда попросил об автографе в программку чемпионата России (разыграем обязательно среди вас на YouTube-канале «Кваксель»), она вернулась за несколько минут до выхода на лед и сказала: «Давайте сейчас, потом много кто еще захочет». Первая здоровается (я стесняюсь).

То есть воспитание, профессионализм — все при ней. И тройные тоже. И флип, и лутц. А то после показательных на чемпионате России многие уже успели посмеяться над «бабочками». А вот вам — получите, распишитесь.

Неоправданный риск

Но главное событие этого шоу, к сожалению, не это, а поздравление Тамары Николаевны Москвиной. Это был ее вечер, а не Загитовой.

Ее после проката поздравили две лучшие пары страны, сначала Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые до девяти вечера готовили новый номер на тему I Wanna Be Loved by You, затем Анастасия Мишина/Александр Галлямов с гитарой. Приехали Юко Кавагути и Александр Смирнов, Елена Бережная, Оксана Казакова, Алексей Мишин, который хвалился тем, что в одном опередил свою партнершу — раньше родился и в трехмесячном возрасте уже «боролся с фашизмом».

Среди остальных участников вечера микрофон взяла только Алина Загитова. Может, не стоило так рисковать сразу после проката. Но, запыхавшись, Алина начала:

— Всем добрый вечер. Спасибо, что сегодня с нами, с Татьяной... Николаевной. Я бы хотела сказать, что мне безумно приятно сегодня выступать здесь. Спасибо большое вам за то, что пригласили меня. Мне безумно приятно выступать перед вами. Еще хотела бы сказать спасибо большое за то, что дарите нашей стране такие прекрасные пары, олимпийские медали, олимпийские надежды. И безумно приятно, еще раз скажу, здесь находиться.

«Спасибо большое!» — сказала Загитова и поклонилась в пояс легендарному тренеру. И подарила букет.

Москвина, как всегда, была мудрой

Фигуристы у бортика выбору имени удивились. А Тамара (не Татьяна) Николаевна ответила по-доброму. Она сегодня, как обычно, сыпала мудростями и всеми силами пыталась донести, что надо воспитывать не спортсменов, а граждан и культурных жителей Петербурга.

- А я благодарна молодежи, которую часто ругают. Она и раньше была хорошей, и сейчас хорошая. Просто взрослые должны находить такую мотивацию для них, чтобы ребята были лучше нас — развиваться активнее и продолжать наше дело. Молодежь, спасибо вам большое, я вам очень признательна, — сказала Москвина и обняла Загитову.

- Алина Загитова специально для Тамары Николаевны Москвиной, — сделал акцент на имени ведущий Максим Траньков.

Магнитики с Загитовой и Медведевой и раздетая Туктамышева

Придумать более хорошее и плавное окончание чемпионата России, чем шоу Тамары Москвиной, было невозможно. Праздник, полные трибуны, все фигуристы выходят на каток толпой, без духа соперничества и выяснений отношений. Отвоевали, теперь можно и отдохнуть душой.

У «Юбилейного» очереди были даже внушительнее, чем на женских соревнованиях чемпионата России. На входах бабушки с магнитиками Загитовой и Медведевой — якобы с автографами самих фигуристок... Но есть ощущение, что на совместную фотографию они бы подписи не поставили.

Сегодня в зале была только Алина, но вечер был скорее праздником петербургского катания. Хотя выиграли они только один вид из четырех, но в парах сделали золотой дубль и взяли две медали у мужчин. Михаил Коляда красиво представил своего «Щелкунчика», Елизавета Туктамышева снова разделась на льду в программе The Sparkling Diamonds. Потрясли всех Юко Кавагути и Александр Смирнов, которые не катались, по их словам, два года. Но выполнили почти все тодесы и поддержки, которые даже не делают в спортивном фигурном катании.

Александр Галлямов у бортика удивлялся и говорил что-то типа «ни фига себе».

Так бы и завершать каждый чемпионат России. Осталось найти чей-нибудь юбилей в 2022-м.