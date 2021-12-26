Cнова без спортивного принципа? Призеров чемпионата России не отправят на чемпионат Европы

Федерация удивила составом на предолимпийский турнир.

Чемпионат России по фигурному катанию подошел к своему логическому завершению — подведению итогов и выбору состава на чемпионат Европы. Да-да, по регламенту на ЧР выбирают именно кандидатов на первенство континента, а состав на Олимпиаду формируют уже после ЧЕ. Так что формально место в команде на Игры не гарантировано еще никому, хотя шансов на рокировки без форс-мажоров вроде травм или болезней немного. Изначально все были уверены, что по традиции последних лет ФФККР, не мудрствуя лукаво, повезет в Таллин всех призеров национального чемпионата, но как бы не так! Александр Горшков и Александр Коган умеют удивлять журналистов и болельщиков.

Туктамышева первая запасная и все еще претендует на Олимпиаду

Для начала о всех волнующем женском одиночном. Здесь без сюрпризов: едет тройка призеров чемпионата страны в лице Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Елизавета Туктамышева — запасная и сможет претендовать на Олимпиаду разве что в случае полного провала Трусовой или Щербаковой, либо же проблем со здоровьем любой из девушек. Но как запасную ее в любом случае отправят готовиться и пошлют на предолимпийский сбор в Красноярск. Как и Майю Хромых — ее тоже включили в список запасных. Забавная история произошла с третьей резервисткой, а по очереди в списках даже первой — Софьей Муравьевой. Ее сначала, на удивление многих, включили в состав сборной, хотя она родилась 4 августа 2006 года и не может по правилам ISU выступать на взрослых турнирах. Для этого спортсмену должно быть 15 лет на 1 июля текущего года.

Уже постфактум ошибку в ФФККР признали и отдельным пресс-релизом сообщили, что Муравьевой на ЧЕ точно не будет. Не находите параллелей с «ошибкой ввода» и снятием балла после короткой программы? Уточнять федерация о судьбе третьего запасного не стала, но раз по логике во всех других дисциплинах по три резервиста, то и в женском одиночном их, вероятно, будет три. По результатам сильнейшая из оставшихся «взрослых» спортсменок ученица «Снежных барсов» Ксения Синицына. Алена Косторная и Дарья Усачева пропустили национальный чемпионат и ожидаемо в списки сборниц не попали, но при удачном стечении обстоятельств и быстром восстановлении после травм они вполне могут претендовать на постолимпийский чемпионат мира. От него наверняка откажутся участники Олимпиады (по крайней мере, чемпионка), так что за освободившиеся квоты будет напряженная борьба. Организовать ее логичнее всего на финале Кубка России.

У мужчин вместо Мозалева на ЧЕ едет Семененко

В мужском одиночном есть неожиданность. Никто не сомневался, что в Эстонии (да и потом в Пекине) будет Михаил Коляда. Все-таки второе место на национальном чемпионате, да и позиции Коляды в тренерском совете непоколебимы. Марк Кондратюк как чемпион страны также обязан ехать. Это напрямую прописано в уставе ФФККР и в правилах комплектования национальной сборной, так что Кондратюк был защищен законом и мог теоретически даже подать в суд на организацию. А вот по поводу третьей путевки в правилах сказано, что она не обязательно положена тому, кто занял третье место на чемпионате России. В случае если у России в этой дисциплине больше двух квот, то судьба дополнительной решается исключительно советом федерации. Условно, при желании федерация могла отправить в сборную журналиста «СЭ» или Евгения Плющенко — это ее право.

Поэтому как бы ни было обидно Андрею Мозалеву, его неожиданный спурт к чемпионату России оценили не все и сделали ставку на уже проверенного в тяжелых боях Стокгольма Евгения Семененко. Они финишировали в Санкт-Петербурге друг за другом, и обыграл Мозалев Семененко всего на четыре с лишним балла. Это судьба одного тройного акселя, который выехать Евгению в произвольной чисто не удалось. Другое дело, что и Андрей молодец. Он здорово откатал последний «Гран-при», боролся на чемпионате России. Возможно, стоило дать отдохнуть Коляде и в Таллин отправить и Семененко, и Мозалева. Молодые ребята в очной дуэли при международных арбитрах и определили бы наиболее достойного олимпийской заявки. А сейчас нас еще вполне могут ждать закрытые прокаты в конце января, особенно если прокаты у подопечных Алексея Мишина будут неудачными.

Интересная партия федерации в танцах

Неожиданный поворот и в танцах на льду. Главные фавориты чемпионата России и одни из главных на Олимпиаде Виктория Синицина и Никита Кацалапов внезапно снимаются с соревнований за час до произвольного танца. Якобы у Никиты рецидив старой травмы и они решили не рисковать. Правда, тут же тренер Александр Жулин всех успокоил, что ничего серьезного и мы вполне можем увидеть ребят на ЧЕ. Так и есть, их включили в списки. Поедут в Таллин и Александра Степанова с Иваном Букиным, и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. Причем, как заметили коллеги, в ФФККР разыграли интересную партию: Дэвис со Смолкиным едут на ЧЕ как серебряные призеры ЧР строго по спортивному принципу, а Синицина/Кацалапов — третья пара решением тренерского совета. Нет же таких людей, кто будет вместо них брать Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина?

Дуэт парня из Самары и девушки из Мытищ в резерве, вместе с ними в листе ожидания Аннабель Морозов и Андрей Багин, а также Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро не попали даже в расширенный состав. В парах меньше всего интриги и никаких новостей. Уже сейчас ясно, что на Олимпиаду едут две пары Тамары Москвиной: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. И вместе с ними дуэт «Самбо-70» Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Паре Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин нужно было выступать идеально, чтобы пробиться в число избранных. Но они первые запасные и будут наготове. Как и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Карина Акопова/Никита Рахманин. Последние удивили больше прочих, ведь это первый большой дуэт для Федора Климова на тренерском мостике. Сочи — новая точка на фигурнокатательной карте страны?