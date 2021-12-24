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Короткая программа Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России. Видео

21:20

Елизавета Туктамышева выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Она упала с тройного акселя, прыгнула тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, который должен был быть тройным, а затем чисто исполнила сольный тройной флип.

За короткую программу 25-летняя фигуристка получила 71.28 балла и занимает седьмое место.

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры