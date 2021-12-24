Короткая программа Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России. Видео

Елизавета Туктамышева выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Она упала с тройного акселя, прыгнула тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, который должен был быть тройным, а затем чисто исполнила сольный тройной флип.

За короткую программу 25-летняя фигуристка получила 71.28 балла и занимает седьмое место.