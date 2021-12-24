Короткая программа Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России. Видео
21:20
Елизавета Туктамышева выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Она упала с тройного акселя, прыгнула тройной лутц в каскаде с двойным тулупом, который должен был быть тройным, а затем чисто исполнила сольный тройной флип.
За короткую программу 25-летняя фигуристка получила 71.28 балла и занимает седьмое место.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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