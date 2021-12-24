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Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России

19:10
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Камила Валиева показала результат выше мирового рекорда в короткой программе на чемпионате России.

Валиева получила от судей 90,38 балла за выступление. Предыдущий рекорд мира — 87,42 балла. Он также принадлежит 15-летней фигуристке.

В прокате Валиева прыгнула тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

Достижение не будет засчитано, так как Международный союз конькобежцев не учитывает результаты на национальных турнирах.

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Анна Горшкова все материалы автора
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