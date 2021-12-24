«У юниорок здесь свой зачет». Самоделкина —о борьбе на предолимпийском чемпионате России

Софья Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА у Сергея Давыдова, прокомментировала свое выступление в короткой программе на дебютном для нее чемпионате России.

— Я довольна, что чисто выполнила программу. Была небольшая помарка на акселе. Не знаю, было ли видно, но чувствовалось хорошо. Публика классно встречала, лед хороший, все классно.

— Показалось, что нервничала.

— Возможно, это было связано с утренней тренировкой. Там не особо пошел тройной аксель. Вообще странное состояние было. Я не то чтобы нервная была, просто более собранной выходила.

— С коньками сейчас все в порядке?

— Да, сейчас уже раскатала коньки. Подкладываю губки, но уже раскатала, удобно. Не чувствую, что новые.

— Довольна баллами?

— Да для меня какие бы баллы ни поставили, стараюсь сделать чисто, а судьи распределяют уже.

— Тут проходит отбор на Олимпиаду, а у вас какая цель?

— У девочек здесь своя задача, они вчетвером-впятером борются за Олимпиаду, а у юниоров свое. Свой зачет. Девочки между собой, юниорки между собой. Я тут хочу показать себя, чтобы на следующий год меня уже знали судьи и федерация, чтобы они посмотрели.

За прокат она набрала 76,74 балла и занимает второе промежуточное место.