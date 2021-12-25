Чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева ответила на вопросы о турнире в Санкт-Петербурге и о заочном первом месте в соревнованиях мужчин.

— Я бы не сказал, что я в наилучшей форме. У меня форма между хорошей и средней (все смеются). Говорю чисто по своим ощущениям. Сейчас у нас будет небольшой отдых, можно будет за это время выдохнуть, набраться сил. Будет неделя до чемпионата Европы. Буду поддерживать форму, это проще, чем набирать снова.

— По баллам вы обыграли Марка Кондратюка на несколько сотых.

— Я думаю, он переживет (смеется).

— В следующем году выйдут во взрослые девушки с четверными и тройными акселями, как и вы некогда. Что думаете по этому поводу?

— Конкуренция— это всегда хорошо во всех видах спорта. Это даже подстегивает, когда знаешь, что дальше девочки выходят и у большинства есть четверные и тройной аксель. Твоя задача — работать дальше.

Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию (283,48), второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56).