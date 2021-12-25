Собака Трусовой залаяла в ответ на вопрос корреспондента «СЭ» о конкуренции с Валиевой

Собака фигуристки Александры Трусовой ответила взамен своей хозяйки на вопрос корреспондента «СЭ» на пресс-конференции по окончании чемпионата России в Санкт-Петербурге.

— Александра, вы и Анна [Щербакова] заулыбались, когда Камила говорила о своей не максимальной форме, получив 283 балла. Думаете, лукавит?

Трусова снова заулыбалась, а вместо нее на вопрос ответила пресс-секретарь Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина:

— Дмитрий, вы задаете вопрос не Камиле, а Саше. Но присутствуют люди! Это некорректно.

Эстафету у пресс-секретаря подхватила собака Трусовой Круэлла, которая залаяла в микрофон.

— Молодец, — похвалила собаку Трусова.

— Это ответ, спасибо. Но про некорректность могла сказать и сама Александра, — заключил корреспондент «СЭ».

17-летняя Трусова заняла второе место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, набрав в сумме 248,65 балла.