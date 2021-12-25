Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Валиева была ошарашена своей оценкой за компоненты

22:17
Теги:

Чемпионка России Камила Валиева удивилась, узнав, что у нее 26 десяток за компоненты в произвольной программе.

— Что-то вы меня ошарашили. Мое дело выходить и кататься, а что мне ставят судьи, не мое дело, — сказала Валиева.

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сегодня одержала победу на чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она стала уже четвертой чемпионкой страны, чей тренер — Тутберидзе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
Читайте также
Он обвинял Россию в грязной игре и жаловался на судей. Шведский вундеркинд из НХЛ сыграет на МЧМ
Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры