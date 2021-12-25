Валиева была ошарашена своей оценкой за компоненты
22:17
Чемпионка России Камила Валиева удивилась, узнав, что у нее 26 десяток за компоненты в произвольной программе.
— Что-то вы меня ошарашили. Мое дело выходить и кататься, а что мне ставят судьи, не мое дело, — сказала Валиева.
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сегодня одержала победу на чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге.
Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она стала уже четвертой чемпионкой страны, чей тренер — Тутберидзе.
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