Валиева была ошарашена своей оценкой за компоненты

Чемпионка России Камила Валиева удивилась, узнав, что у нее 26 десяток за компоненты в произвольной программе.

— Что-то вы меня ошарашили. Мое дело выходить и кататься, а что мне ставят судьи, не мое дело, — сказала Валиева.

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сегодня одержала победу на чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она стала уже четвертой чемпионкой страны, чей тренер — Тутберидзе.